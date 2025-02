KQZ me njoftim të ri: Deri tani janë numëruar 386 vendvotime

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se po vazhdon numërimi i votave të kandidatëve për deputetë dhe se deri ditën e djeshme janë numëruar 386 vendvotime.

“Nga të dhënat që kemi pranuar nga Qendrat Komunale të Numërimit në 26 komuna (4 prej të cilave filluan numërimin më 11 shkurt, 14 tjera pasditen e 12 shkurtit dhe 8 më 13 shkurt) deri më 13 shkurt janë numëruar 386 vendvotime”, bëhet e ditur në njoftimin e KQZ-së.

Të mërkurën ka filluar procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputetë.

Në rezultatet preliminare nuk janë përfshirë votat me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta dhe votat e diasporës. Ato do të numërohen në një fazë të mëvonshme pasi të përfundojë numërimi në qendrat komunale të numërimit.

E në këto zgjedhje probleme të shumta pati pikërisht me numërimin e votave, që nisi me ato të subjekteve politike ku KQZ nuk shfaqi në kohë rezultatet e sakta e më pas dezinformoi për disa prej tyre.

Pakënaqësitë janë rritur edhe për faktin se, për dallim prej viteve të fundit, kur zgjedhjet janë mbajtur para kohe dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka pasur vetëm një muaj e pak për t’i bërë të gjitha përgatitjet, këtë herë zgjedhjet e 9 shkurtit kanë qenë të rregullta, dhe KQZ-ja i ka pasur gjashtë muaj për t’u siguruar që gjithçka do të shkonte mirë.

Rënia e serverit dhe e ueb-faqes zyrtare të KQZ-së në ditën e zgjedhjeve, vonesat në numërimin e votave për kandidatët për deputetë, telashet me blerjen e kamerave dhe mostrajnimi i duhur i stafit, janë vetëm disa prej problemeve që kanë dalë gjatë rrugës, të cilat, siç thonë disa, ia kanë zbehur besueshmërinë gjithë procesit.

KQZ-ja e ka arsyetuar nisjen me vonesë të numërimit të votave, duke thënë se procesi i ri i numërimit – siç e parasheh Ligji i ri për zgjedhjet – është kompleks dhe se institucioni është duke kaluar nëpër të për herë të parë./Lajmi.net/

Ndërkaq, pak më parë KQZ njoftoi se mëngjesin e së premtes (14 shkurt) ky proces ka nisur edhe në komunën e Istogut dhe Rahovecit, ndërkaq, siç bëhet e ditur gjatë pasdites, në orën 16:00, planifikohet që numërimi të fillojë në QKN-të në komunat Pejë dhe Podujevë.