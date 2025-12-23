KQZ mblidhet sërish sot, ky është rendi i ditës
Komisioni Qendror Zgjedhor do të mbajë sot mbledhjen e radhës.
Mbledhja është thirrur për në ora 13:30.
Rendi i Ditës:
1. Hyrje: z. Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së;
2. Aktivitetet e Zyrës:
2.1. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për akreditimin e organizatave vëzhguese për
Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2025 – Grupi V;
2.2. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit mos akreditimin e organizatave vëzhguese për
Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2025.
3. Këshillat e KQZ
3.1. Këshilli për Çështje Ligjore;
3.1.1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal
në Gllogovc
4. Të ndryshme./Lajmi.net/