KQZ mblidhet sërish sot, ky është rendi i ditës

Lajme

23/12/2025 10:34

Komisioni Qendror Zgjedhor do të mbajë sot mbledhjen e radhës.

Mbledhja është thirrur për në ora 13:30.

Rendi i Ditës:

1. Hyrje: z. Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së;

2. Aktivitetet e Zyrës:

2.1. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për akreditimin e organizatave vëzhguese për

Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2025 – Grupi V;

2.2. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit mos akreditimin e organizatave vëzhguese për

Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2025.

3. Këshillat e KQZ

3.1. Këshilli për Çështje Ligjore;

3.1.1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal

në Gllogovc

4. Të ndryshme./Lajmi.net/

