KQZ mban mbledhjen e dytë për sot, në rend dite miratimi i rekomandimit për certifikim të partive politike për të marrë pjesë në zgjedhje
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbaj mbledhjen e dytë për ditën e sotme. Kjo mbledhje do të mbahet nga ora 18:00, shkruan lajmi.net. “Në rend dite është shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për certifikim të subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbaj mbledhjen e dytë për ditën e sotme.
Kjo mbledhje do të mbahet nga ora 18:00, shkruan lajmi.net.
“Në rend dite është shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për certifikim të subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor 2025”, ka njoftuar KQZ përmes një komunikate për media. /Lajmi.net/