KQZ mban mbledhje sot, në rend dite çregjistrimi i dy partive Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajt sot mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, KQZ do të shqyrtoj miratimin e rekomandimit të Zyrës për çregjistrimin e dy partive politike: Partia Republikane për Ndryshime (PRN) dhe Shpresa Demokrate (SHD). Gjithashtu, në këtë mbledhje do të zëvendësohet kryesuesja e Kuvendit Komunal të Ferizajit. Mbledhja do të filloj…