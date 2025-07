KQZ: Këta janë hapat që duhet të ndiqen për t’u regjistruar përmes platformës për votim nga jashtë Kosovës në Zgjedhjet Lokale 2025 Me qëllim të mundësimit të regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës, KQZ ka funksionalizuar platformën elektronike https://diaspora.kqz-ks.org, e cila do të jetë e hapur deri më 29 gusht 2025. KQZ njofton se të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës për të votuar me postë në…