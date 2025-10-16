KQZ: Janë verifikuar rezultatet në mbi 1500 vendvotime nga zgjedhjet për Kryetarë të Komunave, numërimi në QKN është mbyllur në 13 komuna
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se deri sot në ora 100, janë verifikuar rezultatet për 1531 vendvotime nga zgjedhjet për Kryetarë të Komunave dhe rezultatet për subjektet politike nga zgjedhjet për Kuvende Komunale nga 1494 vendvotime.
KQZ gjithashtu ka njoftuar se nga po kaq vendvotime, 1484 janë numëruar votat e kandidatëve nga zgjedhjet për Kuvende Komunale.
“Deri më tani, nga 5,142 kuti votimi që i takojnë dy llojeve të zgjedhjeve, janë procesuar 3,025. Deri më tani (e enjte, ora 10:00), aktivitetet në QKN janë përmbyllur në 13 komuna: Hani i Elezit (e hënë), Junik, Mamushë, Zveçan (e martë), Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Deçan, Shtime, Klinë, Shtërpcë, Obiliq, Istog dhe Skenderaj (e mërkurë)”, ka njoftuar KQZ.
KQZ gjithashtu ka njoftuar se në përgjithësi, në Qendrat Komunale të Numërimit zhvillohen 3 aktivitete të rëndësishme:
– verifikimi i rezultateve nga zgjedhjet për Kryetarë të Komunave;
– verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga zgjedhjet për Kuvende Komunale; dhe
– numërimi i votave të kandidatëve për anëtarë të Kuvende Komunale.
🔗 Në platformën e KQZ-së për rezultate https://resultslocal2025.kqz-ks.org/ janë duke u prezantuar rezultatet nga QKN-të, vendvotim pas vendvotimi.