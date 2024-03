KQZ-ja sot mban mbledhje Sot në ora 13:30 Këshilli Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë mbledhjen e radhës. Gjatë kësaj mbledhjeje do të shqyrtohet rekomandimi për regjistrimin e partisë politike “Srpski Narodni Pokret”, shkruan lajmi.net. Gjithashtu do të bëhet vlerësimi vjetor i punës së zëdhënësit të KQZ-së. Njoftimi i plotë për rendin e ditës: RENDI I DITËS Hyrje: z.Kreshnik…