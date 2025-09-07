KQZ-ja publikon fletëvotimet për zgjedhjet lokale
Në mbledhjen e 55-të, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), mori vendim për miratimin e përmbajtjes dhe dizajnit të fletëvotimeve për Zgjedhjet Lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor 2025. Më poshtë mund të shihni se si duket fletëvotimi për kryetar për Komunën e Prishtinës: Këtu mund…
Më poshtë mund të shihni se si duket fletëvotimi për kryetar për Komunën e Prishtinës:
Këtu mund t’i gjeni të gjitha fletëvotimet për kryetar të komunës.
Kliko Këtu për të parë se si duket fletëvotimi për kandidatët për asamble komunale.