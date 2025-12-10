KQZ-ja nuk e certifikon motrën e Donika Kadajt në listën boshnjake VAKAT
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka certifikuar motrën e Donika Kadajt-Bujupit, që kishte kandiduar me listën e koalicionit VAKAT.
Kjo erdhi pas një debati të ashpër në KQZ.
Aty anëtari boshnjak akuzoi se ka pasur falsifikime e manipulime, me qëllim që Ena Kadaj, motra e Donika Kadajt, edhe pse vazhdimisht e ka deklaruar veten shqiptare, për arsye politike është deklaruar boshjake.
Si rezultat, lista e koalicionit VAKAT u certifikua pa emrin e Ena Kadaj.
Skandalin e bënë më të madh fakti që vetë Ena Krasniqi, në vitin 2009, kishte qenë pjesë e listës së AAK-së në Istog.