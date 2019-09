KQZ-ja ndryshon sloganin e zgjedhjeve

“Trego fuqinë tënde, voto” është slogani i ri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

KQZ ka miratuar sot ndryshimin e vendimit për miratimin e sloganit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

Nazlie Bala tha se Këshilli Mbikëqyrës për Informim Publik, ka propozuar sloganin e ri të për KQZ-në.“Slogani i ri i propozuar nga Këshilli Mbikëqyrës për Informim Publik është: ‘Trego fuqinë tënde, voto’”, bëri të ditur ajo.

E përfaqësuesi i PDK-së në KQZ, Ilir Gashi kërkoi garancion se edhe slogani i ri nuk ngjason me sloganin e ndonjë subjekti politik.

“A ka garancion që slogani që na u ka sjellë i riu koincidon me një subjekt tjetër ose me një slogan të një subjekti tjetër. Kjo është arsyeja, dhe s’po them se duhet me mbet. Unë s’kam qenë pjesë e këtij Këshilli kur është vendos për sloganin që është aktualisht, dhe kur ka ardhë, ne unanimisht e kemi votuar”, u shpreh ai, raporton KP.

Adnan Rrustemi i Lëvizjes Vetëvendosje tërhoqi vërejtjen që në KQZ të mos sillet beteja politike, në mënyrë që kjo e fundit të mos rrëshqas në asnjë anë, siç është slogani.

Ndryshe, slogani i deritanishëm i KQZ-së ishte “Votojmë për të ardhmen tonë”, slogan ky që u konsiderua i ngjashëm me atë të PDK-së, e që është “Ndërtojmë të ardhmen, për ty dhe shtetin”.