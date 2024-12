“KQZ-ja ia ka dhënë 360 mijë euro Listës Serbe”, Ramadani thotë se shteti financoi një organizatë terroriste

Burim Ramadani, ekspert i sigurisë ka komentuar moscertifikimin e Listës Serbe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.

Ramadani tha në “Pressing” të T7 se po KQZ-ja i kishte ndarë 360 mijë euro për Listës Serbe.

Ai pyeti se a nënkupton kjo që shteti i Kosovës financoi një organizatë terroriste.

“Shteit i Kosovës, KQZ-ja ia ka dhënë Listës Serbe 360 mijë euro, atëherë i bjen që shteti i Kosovës e ka financu një organizatë terroriste. Nëse unë them Lista Serbe është organizatë terroriste duhet me vazhdu që KQZ-ja, shteti i Kosovës është financuesi i një organizate terroriste – sepse ndryshe me nda nuk ka kuptim”, ka thënë Ramadani.