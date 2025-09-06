KQZ-ja certifikon listën me mbi 2 milionë votues për zgjedhjet e 12 tetorit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbajtur sot mbledhjen e radhës. Anëtarët e KQZ shqyrtuan dhe miratuan katër procesverbalet e mbledhjes së kaluar. U shqyrtua dhe u miratua po ashtu rekomandimi për përcaktimin e formulës së këshillave të vendvotimeve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. KQZ miratoi po ashtu rekomandimin për përcaktimin e formulës se ekipeve…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbajtur sot mbledhjen e radhës.
Anëtarët e KQZ shqyrtuan dhe miratuan katër procesverbalet e mbledhjes së kaluar.
U shqyrtua dhe u miratua po ashtu rekomandimi për përcaktimin e formulës së këshillave të vendvotimeve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
KQZ miratoi po ashtu rekomandimin për përcaktimin e formulës se ekipeve te numërimit në Qendrat Komunale të Numërimit.
Në mbledhjen e KQZ-së kaloi edhe rekomandimi për caktimin e numrit maksimal të votuesve në vendvotime për zgjedhjet komunale, ku në zonat urbane janë të përcaktuara 950 votues në një vendvotim, derisa në ato rurale, 999 votues.
Gjatë mbledhjes u miratua po ashtu rekomandimi për caktimin e numrit të vendvotimeve në qendrat e votimit me kusht.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po ashtu ka certifikuar Listën e Votuesve për zgjedhjet e 12 tetorit, e cila përbëhet nga 2 milionë e 69 mijë e 99 votues, shtetas të Kosovës.