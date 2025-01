KQZ-ja akrediton mbi 18 mijë vëzhgues për ditën e zgjedhjeve

Gjatë ditës se sotme, është mbajtur mbledhja e radhës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku janë akredituar gjithsej 18 mijë e 163 vëzhgues nga partitë politike. Lëvizja Vetëvendosje prinë me numrin me të madh të vëzhguesve, gjithsej 4 mijë e 536 vëzhgues.

Partia Demokratike e Kosovës do të ketë gjithsej 3 mijë e 939 vëzhgues, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës do te ketë 3 mijë e 693 vëzhgues. Koalicioni AAK-Nisma do të ketë 3 mijë e 590 vëzhgues, ndërsa Koalicioni për Familjen do ta ketë 253 vëzhgues.