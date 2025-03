KQZ i njofton partitë politike se nesër i certifikon rezultatet përfundimtare zgjedhore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të enjten e 27 marsit në ora 16:00 do të certifikojë rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se ka pranuar e Gjykatës Supreme, gjë që kishin vonuar këtë certifikim.

Kështu KQZ i njoftoi partitë politike se nesër certifikon rezultatet.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), me datën 26.03.2025 ka pranuar vendimet e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, që kanë të bëjnë me procesin ankimor ndaj vendimeve të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa lidhur me shpalljen e rezultatit përfundimtar të procesit zgjedhor nga ana e KQZ. Po ashtu, kemi pranuar konfirmimet nga këto dy institucione se nuk ka ndonjë ankesë tjetër që ka të bëjë me procesin zgjedhor që pret vendimmarrje”.

“Andaj, në zbatim të nenit 26 paragraf 1 të Ligjit për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Ligji Nr. 08/L-117), ju njoftojmë se certifikimi i rezultatit të Zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura më datën 09.02.2025, do të bëhet më datë 27.03.2025 në ora 16:00”, thuhet në njoftim.