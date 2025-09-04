KQZ hedh shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotime – VV garon me numrin 105

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotime. Nga ky short, VV do të garoj në zgjedhjet lokale të 12 tetorit me numrin 105, shkruan lajmi.net. “105 është numri që do të na udhëheqë drejt fitores në zgjedhjet lokale të 12 tetorit! Lëvizja VETËVENDOSJE! do të garojë me numrin…

04/09/2025 11:39

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotime.

Nga ky short, VV do të garoj në zgjedhjet lokale të 12 tetorit me numrin 105, shkruan lajmi.net.

“105 është numri që do të na udhëheqë drejt fitores në zgjedhjet lokale të 12 tetorit! Lëvizja VETËVENDOSJE! do të garojë me numrin 105 Për ndryshimin që s’ndalet, për përfaqësim të denjë, të ndershëm dhe punëtor. Më 12 tetor, rrethoni 105. Për komunën që e duam. Për të ardhmen që e ndërtojmë bashkë”, ka shkruar VV në Facebook. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

