KQZ: Do të ofrojmë sigurinë maksimale për procesin zgjedhor

Përveç kësaj, Halimi bëri të ditur se bashkë me votat e ardhura nga Serbia janë edhe zarfe nga shtete të tjera. Derisa tha se KQZ-ja pritët të vendos se si do të veprohet më tutje me këta zarfe.

“Ende nuk e kemi situatën e qartë, aty kanë ardhur zarfe nga shtetet tjera, por edhe nga Serbia. Procesi i verifikimit ka vijuar gjatë këtyre ditëve. Po besoj më pastaj do të kemi një pasqyrë më të qartë për gjitha këto pretendime që i kemi. Është çështje e vendimmarrjes së KQZ-së, ju e dini që zarfi përbën material të ndjeshëm. Tashmë është në pronësi të KQZ-së, ai do të vendos se si do të veprohet me këtë material të ndjeshëm, por ne jemi të interesuar që të ofrojmë sigurinë maksimale në këtë material dhe mos të ketë prekje në integritetin e procesit zgjedhor”, tha ai, raporton kp.