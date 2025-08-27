KQZ decertifikon 15 kandidatë për zgjedhjet lokale

27/08/2025 12:13

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për decertifikim të 15 kandidatëve që më herët ishin certifikuar dhe ka bërë zëvendësimin e tyre me kandidatë të tjerë, për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.

Për këtë, KQZ mori vendime të veçanta, si në vijim:

– Vendim për decertifikim e 2 kandidatëve dhe certifikim 3 kandidatëve tjerë nga Lëizja Vetëvendosje për Zgjedhjet Lokale;

– Vendim për decertifikim e 2 kandidatëve dhe certifikim 2 kandidatëve tjerë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për Zgjedhjet Lokale;

– Vendim për decertifikim e 3 kandidatëve nga GUXO për Zgjedhjet Lokale;

– Vendim për decertifikim e 2 kandidatëve nga Alternativa për Zgjedhjet Lokale;

– Vendim për decertifikim e 1 kandidati nga Bashkimi Demokratik për Zgjedhjet Lokale;

– Vendim për decertifikim e 1 kandidati nga Kosovski Savez për Zgjedhjet Lokale;

– Vendim për decertifikim e 1 kandidati nga Koalicija VAKAT për Zgjedhjet Lokale;

August 27, 2025

