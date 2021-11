KQZ certifikon rezultatin e zgjedhjeve në Komunën e Kllokotit

“Ne sot kemi pranuar vendimin prej Gjykatës Supreme të cilën e ka refuzuar ankesën e Listës Serbe. Andaj ka marrë fund edhe procesi ankimor për Komunën e Kllokotit. Atëherë për kryetar komune në raundin e dytë do të shkojnë kandidatët Vladan Bogdanović nga subjekti politik Serbska Lista me 41,01% dhe Strahinja Spasić nga subjekti politik Serbska Nagsllogq GI Srpska Narodna Sloga – GI SNS me 36.33%. Me tetë vota për certifikohet rezultati për kryetar komune në Kllokot”, tha kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi.

Kllokoti është komuna e vetme me shumicë serbe që shkon në balotazh.

Në mbledhjen e sotme u vendos që të zgjatet afati për regjistrimin e personave me nevoja të veçanta deri më 9 nëntor. Kjo erdhi me propozimin e anëtarit të Vetëvendosjes në KQZ, Sami Kurteshi.

“Shtyhet deri më deri më 9 nëntor afati për regjistrimin e personave me nevoja të veçanta me tetë vota për miratohet ky propozim”, tha Radoniqi. /Lajmi.net/