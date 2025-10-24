KQZ: Ata që mbushin 18 vjeç përgjatë kësaj kohe do të mund të votojnë në balotazh, përjashtohen disa prej tyre
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot po mban mbledhjen e radhës ku po diskutohet rreth raundit të dytë të zgjedhjeve komunale që do të mbahet më 9 nëntor. Në këtë mbledhje të KQZ-së është miratuar me shumicë votash, se ata që i mbushin 18 vjeç përgjatë kësaj periudhe kohore do të kenë mundësi që të votojnë…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot po mban mbledhjen e radhës ku po diskutohet rreth raundit të dytë të zgjedhjeve komunale që do të mbahet më 9 nëntor.
Në këtë mbledhje të KQZ-së është miratuar me shumicë votash, se ata që i mbushin 18 vjeç përgjatë kësaj periudhe kohore do të kenë mundësi që të votojnë në balotazh.
Megjithatë ata që jetojnë në diasporë dhe që mbushin 18 vjeç përgjatë kësaj periudhe, s’do të mund të votojnë për shkak të procedurave.
Nga listat e votuesve do të largohen personat që kanë ndërruar jetë dhe që eventualisht kanë hequr dorë nga shtetësia.