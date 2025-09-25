KPM ndalon transmetimin e spotit të Listës Serbe
Komisioni i Pavarur i Mediave ka urdhëruar ndërprerjen e transmetimit të një spoti politik të Listës Serbe gjatë fushatës zgjedhore, pasi ka konstatuar se përmbajtja e tij bie ndesh me Kodin e Etikës dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës.
Sipas raportit të monitorimit të datës 22 shtator 2025, televizioni TV Puls më 18 shtator, nga ora 17:10, ka transmetuar një spot politik të Listës Serbe me përmbajtjen: “Çdo ditë, populli me të drejtë pyet, si ta durojmë terrorin, si ta rivendosim lirinë, si t’i mbajmë fëmijët këtu, si të mbijetojmë?”.
KPM ka konstatuar se përdorimi i shprehjeve “si ta durojmë terrorin” dhe “si ta rivendosim lirinë” përbën gjuhë që bie ndesh me rendin kushtetues të Kosovës. Për këtë arsye, Zyra Ekzekutive e KPM-së i ka dërguar TV Puls një njoftim zyrtar për shkelje, duke e udhëzuar që menjëherë të ndërpresë transmetimin e përmbajtjeve të tilla.
Ky vendim bazohet në nenin 11, paragrafi 2, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03, ku përcaktohet se: “Në raste të veçanta, kur një OSHM përmes programit të vet nxit veprime që cenojnë interesin nacional dhe sigurinë e përgjithshme, KPM do të urdhërojë OSHM-në që menjëherë ta ndërpresë transmetimin e përmbajtjeve të tilla.
Transmetimi i përmbajtjeve të tilla mund të rezultojë me ndërprerje të licencës së OSHM-së, në pajtim me Ligjin e KPM-së”, thuhet në përgjigjen e KPM-së.