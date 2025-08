KPK mban takim të jashtëzakonshëm, e anulon vendimin për ta pajisur me veturë Koordinatorin Kujtim Munishi Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), nën udhëheqjen e Kryesuesit, Ardian Hajdaraj, ka mbajtur një takim të jashtëzakonshëm, në të cilin është anuluar edhe vendimi për ta pajisur me veturë zyrtare Kujtim Munishin. Në këtë takim, “pas shqyrtimit të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PA.nr.10/2025, lidhur me shfuqizimin e Rregullores për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për…