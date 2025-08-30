KPK-ja mban testin kualifikues për prokurorë, marrin pjesë 330 kandidatë
Këshilli Prokurorial i Kosovës, ka mbajtur sot testin kualifikues, si fazë e përcaktuar në kuadër të procedurave të rekrutimit dhe emërimit të 21 prokurorëve të rinj në prokuroritë themelore të Republikës së Kosovës.
Testi u zhvillua në ambientet e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, në Vushtrri.
Në respektim të parimit të transparencës, llogaridhënies dhe barazisë në qasje, pyetjet e testit kualifikues janë hartuar sot, në ditën e testimit, në prani të vëzhguesve dhe monitoruesve vendorë e ndërkombëtarë, me qëllim të garantimit të integritetit dhe besueshmërisë së procesit të rekrutimit.
Në këtë test morën pjesë gjithsej 330 kandidatë.
Mbajtja dhe administrimi i testit u mbikëqyr personalisht nga kryesuesi i Komisionit, Ardian Hajdaraj, në cilësinë e kryetarit të Komisionit për Rekrutimin e Prokurorëve të Shtetit, i shoqëruar nga anëtarët e tjerë të këtij Komisioni.
Procesi është vëzhguar dhe monitoruar gjithashtu nga përfaqësues të partnerëve vendorë dhe ndërkombëtarë, përfshirë Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX) dhe Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD).
Pas përfundimit të këtij testi, procesi i rekrutimit do të vazhdojë me fazat e tjera të parapara, përkatësisht me testin me shkrim dhe intervistimin e kandidatëve, duke u zhvilluar në përputhje me standardet më të avancuara të meritokracisë, profesionalizmit dhe paanësisë, të garantuara me legjislacionin përkatës dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e prokurorisë.