Kozniku për gjendjen e Vëllaznimit: Më dhemb t’i shoh ashtu, dua ta shoh klubin sa më lartë

Ardian Kozniku, ish-futbollisti i mirënjohur shqiptar gjatë një interviste të gjatë dhënë për lajmi.net, ka folur edhe për gjendjen e rëndë që po kalon Vëllaznimi i Gjakovës, ekipi i tij i parë.

Vëllaznimi bën gara në Grupin A të Ligës së Parë të futbollit në Kosovë dhe është “buzë humnerës”.

“Kuqezinjtë” kanë grumbulluar vetëm dy pikë pas 18 ndeshjeve duke e zënë vendin e fundit në renditjen tabelore.

Kozniku tha se i vjen keq për gjendjen në të cilën po kalon klubi me nam në futbollin e Kosovës.

“Mua më vjen gjynah. Jo mua, por gjithë ata simpatizantë në Gjakovë që e duan Vëllaznimin por edhe neve që jemi rritur me klubin, pasi nga prindërit tanë e deri te ne kemi qenë pjesë e klubit. Më dhemb kur e shoh kështu Vëllaznimin. Gjitha ekipet i respektojë. Prishtinën dhe Vëllaznimin dua t’i shoh sa më lartë. Te Vëllaznimi jam formuar si lojtar pastaj jam transferuar te Prishtina. Unë me tifozët e Vëllaznimit dhe kam raporte të shkëlqyera. I kam në zemër gjithë jetën. Nuk i harrojë kurrë. As ata nuk më kanë harruar mua”, deklaroi Kozniku në intervistë për lajmi.net.

Gjakovari Kozniku e ka nisur karrierën te Vëllaznimi i Gjakovës në vitin 1979./Lajmi.net/