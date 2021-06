Kozlowski vendos rekord në Kampionatin Evropian

Kozlowski, u inkuadrua në lojë në minutën e 55’ të ndeshjes në vend të Mateusz Klich, raporton lajmi.net.

Me inkuadrimin e tij mesfushori, ka thyer rekordin e Jude Bellingham duke u bërë futbollisti më të ri në moshë që paraqitet në “Euro 2020”.

Bellingham zhvilloi ndeshjen e parë në Kampionat Evropian në moshën 17 vjeçare e 349 ditë, ndërsa Kozlowski u paraqit sot në moshën 17 vjeçare e 246 ditë.

Polonia arriti ta fitojë një pikë sonte pasi ndali në barazim Spanjën 1-1. /Lajmi.net/

✅ RECORD! Poland’s Kacper Kozłowski becomes the youngest player in history to appear at a EURO (17 years and 246 days) 👏#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021