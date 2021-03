Kourtney Kardashian veshur me plot stil shijon një darkë në Malibu

Themeluesja 41-vjeçare e kompanisë Poosh kishte shijuar një ikje në fundjavë me të dashurin e saj Travis Barker në Las Vegas, teksa u kthye sërish te fëmijët e saj të hënën duke darkuar në një nga vendet e tyre të preferuara, transmeton lajmi.net.

Duke mos pasur frikë të ndërmerrte rreziqe me modën e saj, ylli i realitetit provoi se mund të tërhiqte gjithçka ndërsa bashkonte një këmishë me pantallona mëndafshi.

Me daljen e saj nga makina luksoze e markës Range Rover, Kourtney dukej elegante në ngjyrat e tokës.

Ajo i shoqëroi pantallonat e ndezura me mëndafsh me take derisa mbante një çante me ngjyrë të bardhë në dorën e saj të djathtë.

Flokët e saj me ngjyrë të zezë i kishte kapur prapa kokës të ndara në mes teksa vendosur mbante maskën mbrojtëse ndaj Covid-19./Lajmi.net/