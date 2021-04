Kourtney Kardashian sjell imazhin e ‘nxehtë’ me Travis Barker

Kourtney Kardashian është njëra ndër yjet më të suksesshme të ekranit televiziv, shkruan lajmi.net.

Ajo parapëlqen të qëndrojë mjaft private kur është fjala për lidhje por tani që është në lidhje me mikun e saj të vjetër, Travis Barker, duket se ajo është krenare për të ndarë imazhe me të.

Së fundi Kourtney ka publikuar imazhin mjaft provokues me të dashurin ku shihet e veshur vetëm me bikini teksa ai e mban në krahët e tij

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Kardashian ndan tre fëmijë me ish-in e saj, Scott Disick: djemtë Mason, 11 vjeç dhe Reign, 6 vjeç dhe vajzën 8-vjeçare Penelope.

Barker ishte martuar më parë me Melissa Kennedy nga 2001 në 2002. Ai më vonë u martua me Shanna Moakler në 2004, me çiftin që përfundoi divorcin e tyre katër vjet më vonë./Lajmi.net/