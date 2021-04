Kourtney Kardashian merr vëmendje me dukjen teksa del për drekë me djalin e saj, Mason

Superylli, 42 vjeçar po dilte për drekë në Nobu Malibu me djalin e saj 11 vjeçar Mason Disick, transmeton lajmi.net.

Ajo kishte veshur një pallto të hijshme me vija të errëta me vija mbi një kapuç gri, duke aksesuar pamjen e saj me një palë nuanca portokalli.

Kourtney theksoi linjat e saj me një palë xhinse me bel të lartë dhe rriti efektin e këmbëve duke ekuilibruar me një palë take me ngjyrë të bardhë.

Duke theksuar tiparet e saj të sirenës ajo përfshiu flokët e saj në një bisht të lartë.

Nobu Malibu, i cili është në bashkëpronësi të Robert De Niro, me kalimin e viteve është bërë një pikë e nxehtë e besueshme për familjen Kardashian-Jenner./Lajmi.net/