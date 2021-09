Kourtney Kardashian me partnerin shkëmbejnë puthje dhe përqafime në rrugët e New York

Sidoqoftë, Kourtney Kardashian nuk dukej aspak e shqetësuar për humbjen e ngjarjes vjetore të modës ndërsa shijonte një moment romantik me të dashurin e saj, Travis Barker, transmeton lajmi.net.

Kourtney, 42 vjeç dhe Travis, 45 vjeç, u panë duke ndarë puthje ndërsa bënin pazar në New York City të hënën pasdite – ndërsa tapeti i kuq për Met Gala nisi aty pranë.

Ajo u mbështet në një ndërtesë ndërsa arriti në buzët e Travis për një puthje teksa ai i vendosi krahët rreth kokës dhe e mbajti në mur teksa u përqafua me të.

Kourtney dhe Travis qëndruan pranë para se ajo të largohej dhe të bisedonte me të.

Ai gjithashtu puthi Kourtney në pjesën e sipërme të kokës në momentin intim gjatë daljes së tyre në pazar.

Kourtney veshi një tub të modeluar me pantallona me vija dhe të ndezura me një kuletë mini Balenciaga dhe syze dielli me kornizë të vogla.

Travis veshi pantallona me detaje me zinxhirë me një bluzë të bardhë, këpucë me dantella, një gjerdan argjendi dhe syze dielli me kornizë të vogla.

Dyshja u panë duke u kthyer në hotelin e tyre Big Apple menjëherë pasi mbanin duart.

Ndërkohë motrat e Kourtney Kim dhe Kendall dolën në tapetin e kuq në Met Gala 2021 në Muzeun Metropolitan të Artit.

Kim, 40 vjeç, veshi një pamje të çuditshme të zezë Balenciaga që mbulonte çdo centimetër të trupit të saj – përfshirë fytyrën e saj.

Kendall, 25 vjeç, dukej si një perëndeshë greke me një fustan argjendi dhe nudo të Givenchy./Lajmi.net/