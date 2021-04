Kourtney Kardashian feston 42-vjetorin e lindjes me një dhuratë romantike nga i dashuri Travis Barker

“Tulipanët dhe Gardenia janë lulet e mia të preferuara”, tha ylli i Keeping Up with the Kardashians për dhuratën e menduar.

Për nder të ditëlindjes së saj të 42-të të dielën, ylli i Keeping Up with the Kardashians mori një numër urime të dashur nga familja e saj e famshme, si dhe nga i dashuri Travis Barker, shkruan People.

Përpara ditës së saj të madhe, ylli televiziv tregoi një aranzhim me lule romantike nga muzikanti Blink 182. E përbërë nga “lulet e saj të preferuara”, pamja përfshinte një aranzhim më tradicional në tokë, si dhe një seri lulesh individuale të pezulluara në ajër, transmeton lajmi.net.

“Tulipanët dhe Gardenia janë lulet e mia të preferuara”, shkroi ajo së bashku me një fotografi të dhuratës me mendime. “E gjithë shtëpia ime ka erë të shijshme”.

Shfaqja unike e luleve fitoi gjithashtu vëmendje nga Kim Kardashian. “Sapo hyra në aranzhimin më të mrekullueshëm të luleve,” tha ajo në një klip në Instagram Story. “Kjo është kaq e bukur. Unë kurrë nuk kam parë diçka të tillë.”

Më vonë atë natë, çifti gjithashtu ndau një fotografi në një darkë të hershme të ditëlindjes. “Dëshira ime e parë për ditëlindje”, shkroi Kourtney krahas fotografisë, të cilën Travis Barker ndau në llogarinë e tij në Instagram me një figurë të zemrës së kuqe.

“Kourtney duket shumë e lumtur me Travis. Ai është shumë i dashuruar me të. Ai vazhdimisht i jep asaj komplimente dhe vëmendje. Ju mund të thoni se ai është i entuziazmuar që po del me të,” tha një burim../Lajmi.net/