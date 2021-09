Kourtney Kardashian dhe Megan Fox ngacmohen për “baballarët e ardhshëm të fëmijëve” në deklaratën publike

Aktorja Megan Fox dhe Keeping Up With The Kardashians ylli Kourtney nuk u përmbajt nga lavdërimet ndërsa prezantuan beaus -at e tyre Machine Gun Kelly dhe Travis Barker në MTV VMA.

Kourtney Kardashian dhe Megan Fox i kanë quajtur publikisht bukuroshet Travis Barker dhe Machine Gun Kelly “baballarët e tyre të ardhshëm”.

Dyshja bënë deklaratën e madhe për partnerët e tyre ndërsa u bashkuan për t’i prezantuar në MTV VMA Awards mbrëmë në Nju Jork.

Ndërsa kamera u përplas me çiftin – duke qëndruar në mesin e turmës – ylli i Transformers Megan tha: “Unë jam një tifoz i madh i këtij interpretuesi tjetër – e kam parë atë të rritet, dhe jo vetëm si artist, por edhe si person. ”

Ylli i Keeping Up With The Kardashians Kourtney tha: “Edhe unë jam një fans, dhe mendoj se bateristi i tij është shumë i nxehtë.”

Megan vazhdoi: “New York, kam nevojë që ti të bësh më shumë zë për baballarët tanë të ardhshëm …”

Dhe Kourtney përfundoi: “Mitralozi Kelly dhe Travis Barker!”

Deklarata sugjeroi shumë që të dy Megan dhe Kourtney po kërkonin të mirëprisnin fëmijët me partnerët e tyre përkatës.

Kourtney tashmë ndan fëmijët Mason, 11, Penelope, nëntë vjeç dhe Reign, gjashtë vjeç, me ish Scott Disick, dhe Travis është babai i Landon, 17, dhe Alabama, 15, të cilët i ndan me ish-gruan Shanna Moakler.

Megan ndan Noah, tetë, Bodhi, shtatë dhe Journey, pesë, me ish -bashkëshortin Brian Austin Green, dhe Machine Gun Kelly – emri i vërtetë Colson Baker – është babai i Casie, 12 vjeç, të cilin e ndan me ish -Emma Cannon.

Nuk vjen shumë kohë pasi Travis dukej se la të kuptohej për martesën, pasi ai mbishkroi një fotografi të dashur të tij dhe Kourtney duke thënë se “përgjithmonë nuk është mjaft kohë”.

Ata kanë qenë shumë të hapur për dashurinë e tyre për njëri -tjetrin që kur u bënë bashkë pas viteve të miqësisë.

As MGK nuk e mbajti admirimin e tij për Megan.

Duke ndarë fotografi dhe video të tyre së bashku në tapetin e kuq, ai shkroi: “Gjeta një sirenë”.

Këngëtarja u vesh për ngjarjen me një kostum të kuq të ndezur me një T-shirt të përshtatshme poshtë, ndërsa Megan zgjodhi një fustan të tejdukshëm nudo që zbulonte të brendshmet e saj të vogla.

Ajo kishte veshur flokët e saj brune dhe kaçurrela të lirshme me pamje të lagur, duke e kompletuar pamjen e saj me taka dhe make up pa të meta./Lajmi.net/