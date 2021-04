Kourtney dhe Travis ndajnë të tjera imazhe intime nga pushimet

Kourtney Kardashian po e shijon lidhjen e re të dashurisë me Travis Barker, me të cilin nuk i kursen as fotografitë kudo që shkojnë bashkë, shkruan lajmi.net.

Së fundi, çifti kanë udhëtuar për pushime, kurse në rrjete sociale kanë publikuar imazhe provokuese në krahët e njëri-tjetrit.

Në imazhet e fundit, Travis postoi foto në barkë me Kourtneyn, e cila po shikonte pamjen mahnitëse të vendit ku gjendej dhe kishte veshur bikini të vogla.

Po ashtu, ai ndau edhe tjera fotografi nga eksperiencat e ndryshme që kishin në këtë udhëtim

E gjithë kjo vjen pak kohë pasi Kourtney ndau një imazh intim në krahët e Travis, duke i dhuruar puthje atij. /Lajmi.net/