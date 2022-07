Kounde duhet të vendosë Chelseas dhe Barcelonës – londinezët i ofrojnë pagë më të madhe Julas Kounde duhet të vendosë së shpejti se ku do të luajë në sezonin e ardhshëm. Mbrojtësi me shumë gjasë nuk do të jetë pjesë e Sevillas edicionin e ri të La liga, transmeton lajmi.net. Dy skuadra janë të interesuara për francezin. Bëhet fjalë për Barcelonën dhe Chelsean që po luftojnë “kokë për kokë” për…