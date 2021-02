Koulibaly rezulton pozitiv me COVID-19

Klubi italian, Napoli ka konfirmuar se në testimin e fundit Kalidou Koulibaly ka rezultuar pozitiv me COVID-19.

Kalidou Kulibaly është lojtari i fundit nga radhët e Napolit, i cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19, transmeton lajmi.net.

“Lojtari është asimptomatik dhe është nënshtruar izolimit shtëpiak sipas rregullave”, u tha në deklaratën e klubit.

Koulibaly vjen si rezultimi i fundit, më parë ishte mesfushori Fabian Ruiz, i cili rezultoi pozitiv, por që tani është rikthyer në skuadër.

29 vjeçari do të jetë një mungesë e madhe për trajnerin Gennaro Gattuso, sidomos në ndeshjen kundër Juventusit, të cilën fillimisht Napoli e humbi me rezultatin 3-0 në tavolinë, por që tani pas vendimit të Lega Serie A, ndeshja do të zhvillohet./Lajmi.net./