Koulibaly për transferimin te Barcelona: Nuk mund të gënjej, s’kam biseduar me askënd

Qendërmbrojtësi senegalez, Koulibaly është pyetur edhe një herë për mundësinë që ai të kalojë te skuadra e Barcelonës.

Lojtari i Napoli është treguar krejtësisht i sinqertë dhe ka thënë se nuk ka biseduar me askënd për të ardhmen e tij.

“Nuk do t’iu gënjej, nuk e di se çfarë do të ndodh me të ardhmen time”, ka thënë Koulibaly, transmeton lajmi.net.

“Isha i fokusuar me Senegalin tani, pastaj shohim çfarë ndodh”, shtoi mbrojtësi.

Koulibaly ka kontratë valide me skuadrën e Napoli. Kontrata e tij skadon në qershor të vitit 2023.

Napoli në anën tjetër është në pritje të një përgjigjeje nga Koulibaly, për rinovim ose jo të kontratës. /Lajmi.net/