“Kot po i kthejmë përgjigje kësaj”, Aurela Gaçe ka dy fjalë për deklaratën e Bërnabiq

Aurela Gaçe ka vendosur që t’i kundërpërgjigjet Bërnabiqit përmes një thënje të Gjergj Fishtës, shkruan lajmi.net.

“Kur sllavët erdhën nga shpellat e Uralit, shqiptarët kishin kryet ciklin dymijë vjeçar të qytetërimit të lashtë”, ishte citati i Gjergj Fishtës, të cilin e postoi Gaçe.

Këngëtarja ia shtoi edhe këto fjalë “Kot po i kthejme nje pergjigje kesaj. Ne fakt as duhet te merremi fare me te, po hajt, meqe na permendi, t’ja kthejmje me te vertete historike”.

Për ndryshe, ditë më parë Ana Bërnabiq bëri bujë me një deklaratë, ku tha se “shqiptarët janë njerëz të zbritur nga mali”. /Lajmi.net/