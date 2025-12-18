KOSTT paralajmëron se mund të ketë reduktime të rrymës nëse qytetarët nuk e kursejnë energjinë elektrike

Lajme

18/12/2025 21:37

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT ka njoftuar se Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit gjatë sezonit dimëror, veçanërisht në orët e pikut.

Sipas KOSTT-it, konsumi është rritur për 14.33% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa ngarkesa maksimale ka arritur në 1468 MW, edhe pse temperaturat nuk kanë qenë shumë të ulëta.

“Kjo tregon se në ditët më të ftohta, konsumi mund të rritet edhe më tej”, thuhet në njoftim.

KOSTT thekson se operimi i sistemit në kushte mbingarkese mund të imponojë reduktime të kontrolluara dhe të përkohshme të furnizimit me energji elektrike, si masë teknike për mbrojtjen e stabilitetit të sistemit.

“Reduktimet janë të domosdoshme për të mbrojtur asetet kritike dhe për të garantuar furnizim të qëndrueshëm në afat më të gjatë”, thekson operatori, duke shtuar se zonat më të ngarkuara aktualisht janë Rahoveci (me Malishevën), Prizreni 1, Gjilani 1 dhe Lipjani.

Në këtë kontekst, KOSTT u bën thirrje qytetarëve, institucioneve dhe bizneseve që të bashkëpunojnë duke ulur konsumin, veçanërisht në intervalet 16:00–20:00 dhe 22:00–23:00.

“Përdorimi i kujdesshëm i energjisë dhe zhvendosja e konsumit jashtë orëve të pikut ndihmon drejtpërdrejt në shmangien e reduktimeve dhe në ruajtjen e stabilitetit të sistemit”, përfundon njoftimi.

Njoftimi i plotë:

⚡𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐦 𝐦𝐛𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐧𝐝𝐣𝐞𝐧 𝐚𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐭ë 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢𝐭 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨-𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐣𝐞𝐭𝐢𝐤
Sistemi Elektro-Energjetik i Kosovës gjatë sezonit dimëror po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit të energjisë elektrike, veçanërisht në orët e pikut. Krahasuar me vitin e kaluar, konsumi ka shënuar rritje prej 14.33%, ndërsa ngarkesa maksimale prej 1468 MW është arritur dje, në kushte kur temperaturat nuk kanë qenë shumë të ulëta, çka tregon se në ditët më të ftohta konsumi mund të rritet edhe më tej.
Kërkesa më e lartë për energji elektrike regjistrohet në intervalet 16:00–20:00 dhe 22:00–23:00. Në këtë kontekst, KOSTT fton qytetarët, institucionet dhe bizneset që, sipas mundësive të tyre, të ndërmarrin çdo veprim praktik që ndihmon në uljen e konsumit dhe të ngarkesës së sistemit. Kjo përfshin përdorim më të kujdesshëm të pajisjeve elektrike, zhvendosje të konsumit jashtë orëve të pikut dhe përdorim sa më efikas të energjisë në përgjithësi.
Sipas të dhënave të sistemit, ditëve të fundit zonat me ngarkesë më të lartë janë nënstacionet Rahovec (përfshirë zonën e Malishevës), Prizreni 1, Gjilani 1 dhe Lipjani. Në këto zona kërkohet kujdes i shtuar dhe bashkëpunim i qytetarëve për të shmangur mbingarkesat dhe për të ruajtur furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike.
Operimi i sistemit në kushte mbingarkese mund të imponojë zbatimin e reduktimeve të kontrolluara dhe të përkohshme të furnizimit, si masë teknike e domosdoshme për mbrojtjen e stabilimenteve dhe aseteve kritike të sistemit elektro-energjetik, të cilat sigurojnë furnizimin me energji elektrike. Në këto raste, qytetarët udhëzohen me mirëkuptim që të largojnë pajisjet elektrike nga rrjeti deri në rikthimin e furnizimit, me qëllim mbrojtjen e tyre dhe mundësimin e rikthimit sa më të shpejtë dhe të sigurt të furnizimit normal.
Për transparencë dhe informim të vazhdueshëm, KOSTT do të njoftojë publikun rregullisht lidhur me gjendjen e sistemit elektro-energjetik dhe veprimet e ndërmarra për ruajtjen e stabilitetit.
Me bashkëpunim dhe përdorim të kujdesshëm të energjisë, sigurojmë furnizim të qëndrueshëm për të gjithë
Diagrami i konsumit dhe siguria e Sistemit (një ditë para 17.12.2025) 👇./lajmi.net/

