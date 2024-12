KOSTT njofton për ndërprerje të energjisë elektrike në Prizren Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë elektrike të Kosovës (KOSTT) ka bërë të ditur se sot, më 30 dhjetor, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me energji elektrike në Prizren. Sipas njoftimit zyrtar, ndërprerja do të ndodhë nga ora 20:00 deri në 22:00, për shkak të një intervenimi emergjent në transformatorin…