KOSTT demanton raportimet për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike nga EFT më 28 nëntor
Lajme
Operatori i Sistemit, Transmetimit dhe Tregut të energjisë elektrike (KOSTT) ka mohuar raportimet dhe deklarimet se kompania EFT LLC do të furnizojë qytetarët e Republikës së Kosovës me energji elektrike më 28 nëntor 2025.
Sipas të dhënave zyrtare të Operatorit të Tregut, KOSTT ka sqaruar se EFT LLC nuk ka rezervuar kapacitete ndërkufitare në platformën SEE CAO për furnizimin e konsumit të brendshëm në Kosovë, por vetëm për transit të energjisë elektrike, raporton lajmi.net
Kapacitetet ndërkufitare në SEE CAO rezervohen nga palët tregtare për import dhe eksport të energjisë elektrike, ndërsa të hyrat nga shfrytëzimi i tyre ndahen mes operatorëve të sistemeve transmetuese sipas metodologjisë përkatëse.
KOSTT ka rikujtuar se është themeluese dhe aksionare në SEE CAO, së bashku me shtatë operatorë të tjerë të sistemeve transmetuese të rajonit të Evropës Juglindore: Kroacinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Shqipërinë, Greqinë, Turqinë dhe Maqedoninë e Veriut.
SEE CAO ka për detyrë alokimin e kapaciteteve ndërkufitare të transmetimit në dhjetë kufij të zonave të ofertimit në Evropën Juglindore, përmes ankandeve eksplicite të bazuara në Net Transfer Capacity (NTC), në përputhje me Rregulloren e BE-së 714/2009 dhe Traktatin e Komunitetit të Energjisë.
Në fund, KOSTT theksoi se mbetet i përkushtuar të forcojë besimin publik përmes komunikimit të përgjegjshëm dhe informimit të saktë./Lajmi.net/