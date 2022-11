Kosta Rika i shënon Japonisë, në festë edhe gjermanët

Është zhbllokuar ndeshja mes Kosta Rikës dhe Japonisë.

Kombëtarja e Japonisë është në disavantazh në ndeshje ndaj Kosta Rikës, shkruan lajmi.net.

Pas 81′ minutave lojë është zhbllokuar ndeshja mes Japonisë dhe Kosta Rikës.

Golin e shënoi Keysher Fuller.

Shikoni më poshtë golin e Kosta Rikës. /Lajmi.net/

GOAL | JAPAN 0-1 COSTA RICA

⚽ Fuller K.

It was a brilliant effort as he calmly put the ball inside the net with a fine finish to open the game#FIFAWORLDCUP #WORLDCUPpic.twitter.com/rx2Zp6oiJl

— FOOTY HUB (@Footyhub01) November 27, 2022