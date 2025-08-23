Kosovë-Shqipëri, efektivët e Zhytjes së Forcës Detare stërvitje të përbashkët me ushtarët e FSK-së
Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Pirro Vengu ka njoftuar lidhur me stërvitjen e përbashkët të efektivëve të Qendrës së Zhytjes së Forcës Detare të Shqipërisë me ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Vengu në një postim në Facebook ka publikuar fotografi nga këto stërvitje të përbashkëta. “Efektivët e Qendrës së Zhytjes së Forcës Detare…
Lajme
Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Pirro Vengu ka njoftuar lidhur me stërvitjen e përbashkët të efektivëve të Qendrës së Zhytjes së Forcës Detare të Shqipërisë me ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Vengu në një postim në Facebook ka publikuar fotografi nga këto stërvitje të përbashkëta.
“Efektivët e Qendrës së Zhytjes së Forcës Detare të Shqipërisë zhvilluan në Pashaliman stërvitjen e përbashkët me kolegët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Një traditë e qëndrueshme që garanton operacionalitet, ndërveprim dhe rritje të kapaciteteve për misionet nënujore”, shkruan Vengu.