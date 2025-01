Kosovë, pritshmëritë e qytetarëve nga administrata e re amerikane

“Amerika do të interesohet për këtë vend sepse ne me ndihmën e Amerikës e kemi fituar pavarësinë. Nuk ka fëmijë, as burrë, grua e as student që nuk e di atë që Amerika ka dhënë për Kosovën. Ne jemi bërë shtet me Amerikën. Amerika pa marrë parasysh politikën, për një njeri nuk e lë popullin sepse populli shqiptar është shumë i dashur për Amerikën. Amerika na ka ndihmuar shumë dhe ky lider është shumë i fortë, besoj që këtë problemin që e kemi ne me Serbinë këtu në veri, kam besim se do ta përmbyllë ky president amerikan”, thotë Hasan Ramadani.