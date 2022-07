Kosovë-Maqedoni e Veriut, me shkëmbim të mallrave prej 207 milionë eurosh Ndonëse produktet e Kosovës tash e sa kohë kanë nisur të plasohen në tregjet rajonale dhe ato evropiane, Kosova vazhdon të importojë më shumë sesa që eksporton. Me vendin fqinj, Maqedoninë e Veriut, vetëm për 6 muajt e parë të këtij viti janë realizuar 207 milionë euro shkëmbime tregtare. Por edhe me këtë vend, Kosova…