Kosovari mes 37 ‘spiunëve’ të Mossad-it izraelit të dënuar nga Turqia me 250 vjet burg Një gjykatë në Turqi ka dhënë sot një total prej rreth 250 vjet burg për 37 të shpallur fajtorë si spiunë të Mossad-it izraelit, sipas dokumenteve të publikuara nga rrjeti arab The National. Dënimet vijnë teksa Turqia thotë se po shton fushatën kundër spiunëve të Izraelit në vend dhe redukton lidhjet me vendin, prej opozicionit…