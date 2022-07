Kosovari ia shkelë 202 km/h në zonën e kufizuar me 80 km/h, dënohet nga policia Policia e Kosovës po vazhdon të shqiptojë gjoba për shkelësit e rregullave të trafikut. Njëjtë ka ndodhur edhe sot me një person, i cili është kapur në radar duke vozitur veturën me shpejtësi 202 km/h, në zonën ku kufizimi është 80km/h, shkruan lajmi.net. I njëjti, është gjobitur nga policia me 300 euro, si dhe për…