Kosovari ankohet rreth shpenzimeve në aplikim për vizë, i reagon edhe Von Cramon

Ai e postoi këtë fotografi në rrjetin social Twitter, dhe e etiketoi Bashkimin Evropian, duke thënë se ‘Nëse jam vonë në takimin për vizë nesër, kjo është sepse jam shumë i zënë duke qarë”.

If I’m late to my visa appointment tomorrow, its because I’m too busy crying 🙁 @EUKosovo #dataprivacy pic.twitter.com/41JKaheJIs

Lidhur me këtë i reagoi edhe eurodeputetja Viola Von Cramon, e cila u pajtua duke thënë se “Me të vërtet, ajo është. Përshëndetje nga Kuvendi i Kosovës”.

Cramon ia bashkëngjiti fotografinë drejtpërdrejt nga Kuvendi i Kosovës, ku u mbajt takimi i VII i Komisionit Parlamentar për Stabilizim-Asociim BE – Kosovë.

Në këtë takim u diskutua për dialogun Kosovë-Serbi dhe liberalizimin e vizave për kosovarët.

Indeed she IS. Regards from the Assembly of Kosovo pic.twitter.com/tuvMMONZIh

