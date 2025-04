Kosovarët ankohen, thonë se çmimet e produkteve janë bërë të papërballueshme

Qytetarët s`po përballen vetëm me çmim të lartë të energjisë elektrike. Çmimet e produkteve thonë se janë bërë të papërballueshme, bazuar në rrogat dhe pensionet e ulëta.

Në Evropë, Kosova e ka pagën më të vogël minimale, ndërsa Luksemburgu i prin listës si shteti me pagën më të madhe minimale prej 2500 eurosh.

Mëngjesin e së shtunës, Hasbije Kelmendi, një qytetare nga Prishtina, kishte dalë për të blerë ushqime për një javë. Por, ajo u përball me çmime që i cilësoi si gjithnjë e më të papërballueshme.

“Çmimet janë të shtrenjta pak, por patjetër po duhet për ushqim me dhënë se me këto rroga e sotit dhe me pensionet e sotit, me të vërtetë është katastrofë. Por të shohim deri kur po shkon kështu”, tha për RTK, Hasbije Kelmendi, qytetare.

Për qytetarët e tjerë, rritja e çmimeve është bërë një realitet i zakonshëm. “Mendoj që po ndjekin trendin e rritjes së çmimeve të gjitha artikujve që janë të domosdoshme për jetë, natyrisht edhe këto janë të shtrenjta për xhepin e konsumatorit por realisht jemi bërë imun për këtë rritje të çmimeve që po ndodh për çdo ditë. Nuk është veç fjala të kishin qenë vetëm pemët e perimet”, tha Nysret Veliu, qytetar.

Ndërkohë, tregtarët në Tregun e Gjelbër të Prishtinës thonë se, megjithëse në disa raste çmimet kanë rënë, numri i blerësve është zvogëluar dukshëm krahasuar me vitet e kaluara.

“Në disa artikuj pak ka ngritje, por shumica kanë filluar me u ul çmimet. Për shembull, domatja, specat, trangujt këto çka janë prej perimeve, kanë filluar të ulen. Tash do pemë që vijë prej vendeve tjera, prej vendeve më të ngrohta pak më i lartë është çmimi. E këto që janë prej vendeve për rreth këtu, për shembull domatja që vjen prej Shqipërisë, trangujt, lakrat këto veç kanë filluar me u ul çmimi, pasi tash edhe koha ka filluar me u ngroh”, tha Patritot Maqestena, shitës.

“Me shitje pak, nuk ka shumë shitje. Nuk e di tash ndoshta konkurrencë e madhe, pak njerëz shitja është shumë e vogël në krahasim me tjera vite. “

Kryetari i Shoqatës “Konsumatori”, Selatin Kaçaniku, e konsideron situatën më shumë se shqetësuese. Ai thekson mungesën e një strategjie afatgjatë dhe pasojat e privatizimit të hershëm të aseteve prodhuese.

“Sikur jemi zënë të papërgatitur dhe ne sot kemi arritur aty ku jemi duke i paguar gabimet që i kemi bërë nga 99-ta e këndej, duke filluar me privatizimin e aseteve prodhuese të artikujve nga shporta dhe pastaj duke i bërë disa gabime të tjera( që ne tash nuk kemi kohë të debatojmë)dhe që të gjitha po na kthehen buremang. Po na e rritin pakënaqësinë, po na pamundësojnë jetën e dinjitetshme dhe natyrisht, po na e ulin standardin e mirëqenies sociale gjithnjë duke pasur parasysh se ajo shtresa e varfër që ishte 30 për qind tash është ulë, por me të vërtetë edhe ajo shtresë ka falimentuar dhe falimentimi po i kërcënohet të ashtuquajturës shtresës së mesme”, tha ai.

Ai u bën thirrje autoriteteve që të njohin qytetarin si konsumator dhe të ndërmarrin masa konkrete për ta përballuar këtë krizë.