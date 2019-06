Kosovare Asllani vazhdon shkëlqimin, shënon duke trullosur kundërshtarin

Suedia ka mposhtur me rezultat bindës 5-1 Tajlandën, ndërsa Asllani sërish la shenjat e saj në fushën e lojës.

Ajo realizoi për 2-0 në minutën e 19-të të ndeshje, pasi trullosi një nga kundërshtarët e saja, përcjell lajmi.net.

Golat tjerë për Suedinë i shënuan; Sembrant (7′), Fridolina Rolfo (42’), Lina Hurting (81’) dhe Elin Rubensson (90’+6).

Golin e nderit për Tajlandën e shënoi Kanjana Sungngoen (90’+1).

Kombëtarja e Suedisë është liderë e Grupit F me gjashtë pikë pas dy takimeve, e ndjekur nga SHBA-ja me tri, kurse Kili dhe Tajlanda janë ende pa pikë.

Përveç dy golave, Kosovare Asllani ka fituar çmimin si ‘Lojtarja më e mirë e ndeshjes’ për të dyten ndeshje radhazi. /Lajmi.net/

Sweden breaks through!!!

Kosovare Asllani sends it home and puts Sweden on 🔝 with less than 10 minutes left to play. pic.twitter.com/4Adw9KwvYC

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 11, 2019