Kosovare Asllani nderohet me statujë në Suedi

Nilla Fischer, Caroline Seger dhe Hedvig Lindahl janë tri vashat e tjera, përveç Kosovare Asllanit, të cilave u është ndërtuar një statujë, që tifozët mund t’i shohin nga afër në Suedi.

“Statujat duhet të na prezantojnë neve ashtu siç jemi si futbollistë dhe unë jam më e përqendruar në teknikë. Këtë gjë e doja të theksuar në statujën time. Jam shumë krenare për të”, ka thënë Asllani për sportbladet.

Football Forevher është një kampanjë e Federatës së Futbollit të Suedisë dhe Coca-Colas, që e ka synim ta rritë vetëdijen për vajzat në botën e futbollit.

“Uau, lajmërim! Jam shumë krenare që jam ndërsa futbollistet e para që nderohet me statujë në Suedi”, shkroi Asllani në llogarinë e saj në rrjetin social Twitter.

With the initiative Football Forevher, started by Coca-Cola and the Swedish Football Association,we want to highlight the importance of increased visibility for female players.

Together we create gender equality in Swedish football⚽️🇸🇪.Together we write HISTORY! #footballforevher pic.twitter.com/VdwKuRVhwd

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) May 29, 2019