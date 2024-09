Kosova zotohet se nuk do t’i njohë pasaportat “Koordinacija” që i pranoi BE-ja Për dallim me Bashkimin Evropian i cili i ka hequr vizat për qytetarët që jetojnë në Kosovë por janë të pajisur me pasaportë nga Drejtoria koordinuese në Beograd, Republika e Kosovës zotohet se këtë pasaportë nuk do ta njohë. Kjo situatë nga analist nga komuniteti shqiptar po vlerësohet e paqartë dhe produkt i sjelljes jo…