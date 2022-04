Kosova U19 arrin fitore edhe ndaj Kazakistanit

Pas fitores ndaj Estonisë, vajzat e Kosovës mposhtën e Kazakistanin me rezultat 2:1, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikim në Evropianin e këtij viti.

‘Dardanet’ e kontrolluan ndeshjen, me disa raste që kishin për shënim, por i konkretizuan dy prej tyre.

Ishte Alketa Rama e cila në minutën e 15` shënoi për të kaluar në epërsi Kosovën.

Pas vetëm gjashtë minutash shënoi Nursulu Blazhan, për të barazuar rezultatin në 1:1.

Kështu pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat, shkruan lajmi.net.

Ishte minuta e 66` e ndeshjes kur Fortesa Berisha shënoi, për t`ia dhuruar përsëri epërsinë Kosovës, për 2:1.

Kosova gjendet në Grupin 4 të Ligës B, me gjithsej gjashtë pikë, aq sa ka edhe Skocia me të cilën ‘Dardanet’ do të përballen me 11 prill.

Fituesi i Grupit 4 të Ligës B, e siguron promovimin në Ligën A për shortin e ardhshëm të kualifikimit.

Kualifikimi në Evropian mund të arrihet vetëm përmes Ligës A./Lajmi.net/